Украинский актер Константин Войтенко, которого экс-жена обвинила в домашнем насилии и тирании, вышел на связь.

Константин Войтенко решил не оправдываться, а показать, что он якобы хороший семьянин, пишет Politeka.net.

Для этого Константин Войтенко опубликовал фотографии своей новой любимой девушки и детей.

«Фотокарточки нашей счастливой семьи», – коротко прокомментировал Войтенко.

Оправдываться, объяснять или комментировать шокирующие обвинения своей бывшей жены Валентины Войтенко не стал.

Но пользователи Инстаграм не оценили сообщение Константина Войтенко. Актера обвинили в манипуляции, называют жалким и тираном, а также посоветовали его новой возлюбленной прислушаться к Валентине.

«Великолепный манипулятивный пост после поста вашей бывшей жены о физическом насилии, которое вы совершали. Чтобы показать, какой он семьянин и как такой «милый» человек может делать такое? Что еще раз доказывает, что вы насильник. Человек, который не виновен так не манипулирует»,

«Увидела, что еще и страница девушки в соавторстве, поэтому скажу, что может казаться, что его можно "изменить" или "со мной он не такой" или "со мной так не будет". Но это не зависит никоим образом от человека рядом.

Невозможно вылечить и изменить, если человек сам не взял на себя ответственности за свои поступки и не признал их.

Все лучшее, что можно сделать для себя, это поверить женщине рядом и быть решительной»,

«Пойдет за российским кораблем далеко, за то, что пишет до сих пор все свое дерьмо бывшей жене»,

«Да, хорошая попытка, сразу после признания прежней, запостить фотографии идеальной новой семьи. Браво»,

«Омерзительно смотреть на тирана, который выдает себя за нормального!» ,

«Константин! Вы жалкий. Но вы никогда не почувствуете стыда по поводу того, что вы делаете. Ваши мысли при прочтении этого и подобных комментариев - это что-то типа «таакс, надо спасать свою задницу и выкручиваться», ну и еще куча фрустрации из-за того, что ваше истинное лицо наконец-то открылось.

Таким психопатам, как вы, я желаю тотального кенселла.

Теперь все, что у вас есть – это ваша отвратительная ложь. В мире, переполненном возможностями, выбрать путь лживого и жесткого тирана – это самое тупое и жалкое, что может быть»,

«Очередная игра на публику, видимо, человек уже и забыл как это не играть, а быть настоящим. Покажите себя настоящим, тем каким вы были тираном, например» , – пишут на странице Константина Войтенко пользователи соцсетей.

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