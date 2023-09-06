Популярная украинская певица Оля Полякова в новом выпуске "Взрослые девочки", темой которого были страхи, мощно обратилась к украинцам. По словам звезды, есть много взрослых, которые сидят под обстрелами в горячих точках и не хотят эвакуироваться и вывозить своих детей.

В выпуске, который был записан еще в апреле, а вышел только сейчас, Оля Полякова рассказала о ситуации в Бахмуте. По словам звезды, военные просили гражданских выехать из города, потому что они мешают работать и выбивать оккупантов из города. Однако, несколько десятков людей оставались в Бахмуте, и даже не вывозили своих детей.

"Вывезите детей, потому что вы мешаете работать военным. Потому что когда наши военные знают, что в этом доме живут дети, живут гражданские, а за домом спрятались орки, то орков оттуда вывезти невозможно. А если бы там не было этого ребенка, этих гражданских, то можно было бы развалять и дом, и орков. Да, это звучит страшно, но это война. Нет, они сидят, а главное, держат там своих детей. Детям нечего делать в Бахмуте, нечего делать в горячих точках. Я вас очень прошу, люди, вывозите детей", - буквально проорала Оля Полякова в видео.

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