Известный шоумен и исполнитель Андрей Данилко поделился фото со сценической мамой и рассказал о трудностях после перелета в США.

Популярный украинский исполнитель и шоумен Андрей Данилко, который выступает под сценическим образом Верки Сердючки вместе с "мамой" Инной Белоконь, поделился в своем Instagram кадром с прогулки в США.

Как оказалось, Андрей Данилко и Инна Белоконь прилетели в Майами на благотворительный концерт. Однако, после перелета у артистов возникли некоторые трудности со здоровьем – джетлаг.

Как известно, джетлаг – это синдром смены часового пояса – рассогласование циркадного ритма человека с природным суточным ритмом, вызванное быстрой сменой часовых поясов при авиаперелете.

Андрей Данилко признался, что у них с Инной Белоконь такое явление, которое влияет на самочувствие было, но они уже в норме и готовятся к концерту в Майами.

"Джетлег повален, обещаем расправиться и с вашим плохим настроением! Ждем вас завтра, Майами!", - подписал новый пост в соцсети Андрей Данилко.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:

"Желаю хорошего концерта".

"Ждем! Слава Украине!".

"Ждем встречи!".

"Кто как не вы, убийцы плохого настроения! Любим!".

"Как бы я хотела там быть, я в другой стороне Флориды. Но желаю хорошего выступления, знаю энергия и концерт будет горячим".

"А в Бостон когда?".

"Наши зажигалки. Вы лучшие".

"Хорошее фото! Успешного концерт и полный зал поклонников! Вы лучшие".

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