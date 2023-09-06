На ютуб-канале "Голосу країни" появился анонс, в котором показали историю юного украинца, который с начала войны живет в Польше . Парень прекрасно поет и решил попробовать свои силы в европейском сезоне "Голосу країни".

16-летний Владислав Пелых приехал на съемки "Голосу країни" в Варшаву из Гданьска. Именно туда выехала семья парня после начала войны, когда их город Пологи в Запорожской области оказался в российской оккупации.

"Всем привет. Меня зовут Владислав Пелых, мне 16 лет. Я из города Пологи Запорожской области. Мой город уже больше года в оккупации, поэтому сейчас я нахожусь в городе Гданьск", - поделился юный певец.

В промо-ролике Владислав не только рассказал о себе, но и обратился к полякам от имени всех украинцев и поблагодарил за поддержку и помощь.

Похоже, за время жизни в Гданьске Владислав хорошо выучил польский язык и свободно на нем не только говорит, но и поет. На сцене "Голосу країни" парень исполнил дуэтную песню Jerry Heil и Ochman – Bronia. И судя по реакции зала и судей, выступал 16-летний украинец очень трогательно и пронзительно.

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