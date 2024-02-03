Украинские священники поделились, как нужно правильно креститься. Об этом сообщается на сайте "Православная волынь".

Священники отмечают, что сила крестного знамения очень большая. В святых рассказах нередко упоминается, как бесовская магия рассеялась после крестного знамения. Поэтому те, кто неправильно крестятся, только радуют бесов.

Можно часто увидеть в церкви людей, которые исполняют ритуал странным образом: один машет рукой вокруг себя, второй сложил пальцы так, вроде посыпает себя солью, третий - с размаха забивает пальцы в лоб, вроде это гвозди.

Для правильно крещения необходимо сложить три первых пальца правой руки, что символизирует единство Святой Нераздельной Троицы. Два последних пальца нужно прижать к ладони, что символизирует два приключения Иисуса Христа - Божественную и человеческую.

Сначала сложенные пальцы ставятся на лоб, чтобы освятить свой разум, после этого на живот, чтобы освятить чувства, потом правой и левое плечо, освячивая телесные силы. Опустив руку нужно поклонится. Это нужно для того, чтобы поклониться Голгофскому Кресту, который вы изобразили на себе. Еще одна ошибка - поклон вместе с крещением, но этого не нужно делать.

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