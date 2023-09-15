Пенсия в Украине, ежегодно до 2028 года, требование к страховому стажу для выхода на заслуженный отдых будет расти.

Пенсия в Украине, с каждым годом для ее получения минимальная величина стажа, чтобы выйти на отдых в 60 лет, будет увеличиваться.

Так, в 2023 году, чтобы получать пенсию в Украине в 60, нужно иметь 30 лет подтвержденного страхового стажа.

Пенсионеры, имеющие меньший стаж работы, смогут получить пенсию в Украине только в 63 или 65 лет.

При наличии какого-либо страхового стажа украинцы смогут выйти на пенсию по возрасту 2023 года:

украинцы, которым исполнится 2023 году 60 лет, при условии, что у них будет стаж не менее 30 лет.

жители Украины, которым исполнится 63 года и у которых не менее 20 лет стажа.

Также это пожилые люди, которым исполнится в следующем году 65 лет со стажем не менее 15 лет.

Граждане, которые в следующем году не смогли до 65 лет накопить и 15-летний стаж работы – на пенсию в Украине могут не рассчитывать, они могут только получать соцпомощь от государства.

Переход к новым требованиям страхового стажа для получения пенсий в Украине может завершиться в 2028 году и, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, тебе нужно будет иметь минимум 35 лет стажа.

"Особенно нынешняя молодежь как не корона так война а детей женщинам некуда девать. Да и с вашими пенсиями не один пенсионер не проживет, потому что цены растут, а пенсии на три гривны даете больше",

"С каждым годом выход на пенсию по стажу растёт, цены повышаются , а пенсии практически не меняются, страна ур**ов , вы должны делать всё, чтоб люди нормально жили, а не доживали и по***хали от голода!В Европу они хотят. Сделайте пенсии как там от 300 до 500 евро ,ни один пенсионер не мучается ,не торгует чем попало где попало,чтобы на кусок хлеба заработать , много людей не вернётся в Украину после войны , это нормально, что люди в нищите жить не хотят , а только за бугром поняли , что такое зарплата и как можно жить !", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: ТСН .

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