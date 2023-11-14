Пенсионеры в Украине могут получать дополнительную надбавку к своим пенсиям в размере 837 гривен. При увеличении прожиточного минимума сумма этой надбавки к пенсии растет, потому в 2024 году надбавка вырастет до 944 гривен - то есть почти 1000 гривен. Однако для получения этой надбавки необходимо соответствовать определенным условиям, и не все пенсионеры могут претендовать на эту дополнительную поддержку. Об этом подробнее рассказали юристы.

Для получения надбавки к пенсии в Украине пенсионер должен соответствовать по меньшей мере одному из следующих четырех условий:

Быть старше 80 лет.

Проживать одиноко.

Требовать постоянного ухода за состоянием здоровья.

Получать пенсию по возрасту.

Важно отметить, что украинцы, получающие пенсию по инвалидности, не вправе претендовать на эту надбавку. Также необходимо иметь медицинское подтверждение состояния здоровья, нуждающегося в постоянном уходе.

Для подачи заявления на получение надбавки необходимо собрать следующие документы:

Заключение медицинской комиссии о необходимости постоянного ухода.

Паспорт.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Выписка от Пенсионного фонда, подтверждающая отсутствие выплаты надбавок по уходу за пенсией.

В некоторых случаях украинцам может грозить прекращение получения пенсионных выплат. Например, если в течение 180 дней (6 месяцев) не будет совершено никаких карточных операций на пенсионном счете, начисление может быть приостановлено. Чтобы возобновить получение пенсионных выплат, необходимо пройти соответствующую идентификацию.

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