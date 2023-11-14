Пенсионеры в Украине могут получать дополнительную надбавку к своим пенсиям в размере 837 гривен. При увеличении прожиточного минимума сумма этой надбавки к пенсии растет, потому в 2024 году надбавка вырастет до 944 гривен - то есть почти 1000 гривен. Однако для получения этой надбавки необходимо соответствовать определенным условиям, и не все пенсионеры могут претендовать на эту дополнительную поддержку. Об этом подробнее рассказали юристы.
Для получения надбавки к пенсии в Украине пенсионер должен соответствовать по меньшей мере одному из следующих четырех условий:
- Быть старше 80 лет.
- Проживать одиноко.
- Требовать постоянного ухода за состоянием здоровья.
- Получать пенсию по возрасту.
Важно отметить, что украинцы, получающие пенсию по инвалидности, не вправе претендовать на эту надбавку. Также необходимо иметь медицинское подтверждение состояния здоровья, нуждающегося в постоянном уходе.
Для подачи заявления на получение надбавки необходимо собрать следующие документы:
- Заключение медицинской комиссии о необходимости постоянного ухода.
- Паспорт.
- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
- Выписка от Пенсионного фонда, подтверждающая отсутствие выплаты надбавок по уходу за пенсией.
В некоторых случаях украинцам может грозить прекращение получения пенсионных выплат. Например, если в течение 180 дней (6 месяцев) не будет совершено никаких карточных операций на пенсионном счете, начисление может быть приостановлено. Чтобы возобновить получение пенсионных выплат, необходимо пройти соответствующую идентификацию.
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