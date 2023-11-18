С 1 марта установлены минимальные размеры пенсий и назанчены суммы выплат к пенсии.

В Украине часть пенсионеров получат дополнительные выплаты к пенсии в размере до 9 тысяч гривен. Стало известно, кто и на какие доплаты к пенсии может претендовать. Об этом подробнее говорится в пояснении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В частности, гражданам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС и ликвидаторам этой трагедии, начисляется дополнительная выплата к основной государственной пенсии в Украине. Размеры этих пособий зависят от категории пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

С 1 марта установлены минимальные размеры пенсий по инвалидности:

Для I группы – 8187,48 гривен;

Для II группы – 6549,98 гривен;

Для III группы и детей с инвалидностью – 5048,95 грн.

К государственным пенсиям по возрасту или по инвалидности прилагается дополнительная пенсия, которая зависит от категории пострадавших. Лица, относящиеся к категории 1 (участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС), получают:

Лица с инвалидностью I группы – 474,5 гривен;

Лица с инвалидностью II группы – 379,6 гривен;

Лица с инвалидностью III группы – 284,7 грн.

Для других лиц с инвалидностью, имеющих причинную связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, установлены другие размеры доплаты к пенсии:

Лица с инвалидностью I группы – 341,64 гривен;

Лица с инвалидностью II группы – 227,76 гривен;

Лица с инвалидностью III группы – 170,82 грн.

Лица, относящиеся к категориям 2-4, получают доплаты к пенсии:

Категория 2 – 170,82 гривен;

Категория 3 – 113,88 гривен;

Категория 4 – 56,94 гривен.

Лица с инвалидностью, принадлежащие участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, получают дополнительные пенсионные выплаты на следующих уровнях:

Лица с инвалидностью I группы – 13 376,21 гривен;

Лица с инвалидностью II группы – 10700,97 гривен;

Лица с инвалидностью III группы – 8025,73 грн.

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