Клиентка "Киевстар" пожаловалась на плохой интернет от мобильного оператора., по ее словам, помочь решить проблему в компании не торопятся.

Абонентка "Киевстар" сообщила, что за два года проблема с интернетом так и не решилась.

Своим негативным опытом работы с оператором клиентка "Киевстар" поделились на сайте отзывов.

"Чем дальше тем хуже , деньги списали , а интернет просто ужас!!! Сколько звонила ничего не делают, футболят , проверьте скорость , да это вы проверьте! Мое терпение лопнуло, прощай Киевстар , перехожу на другого оператора и вся моя семья , я терпела 2 года , вы ничего не сделали...Сколько можно !!?", - жалуется клиентка "Киевстар".

По ее словам, операторы "Киевстар" не смогли ей помочь в решении проблемы с плохим интернетом.

"Операторы не помогают , бред несут , у меня кабель с подъезда , причем, я должна отключать приборы , если интернет идёт с подъезда по кабелю , вы поставщик , но ваша поставка грош цена !!!! Хороший бизнес, ничего не делая ,получать деньги ...", - добавила она.

В конце абонентка "Киевстар" сообщила, что "операторы просто футболят ничего не делая, раньше хоть специалист приходил, сейчас вообще 0...Надоело и точка жирная".

Недавно, клиент "Киевстар" пожаловался на списание денег со счета за якобы не подключенные услуги.

Абонент "Киевстар" сообщил, что оператор якобы без согласия подключил пакет услуг. Он добавил, что пытался доказать оператору "Киевстар", что услуги ему подключили без его ведома, но безрезультатно - деньги ему не вернули.

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Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, что абонент "Киевстар" осталась без интернета после звонка к оператору: "Такого сервиса я еще не видела".