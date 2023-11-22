Пенсии в Украине станут больше уже с 1 января, стало известно, на какие суммы рассчитывать украинцам.

Пенсии в Украине в начале 2024 станут выше, украинцы начнут получать новые размеры выплат.

С 1 января 2024 года минимальный размер пенсии вырастет из-за увеличения прожиточного минимума в Украине, который заложили в бюджете на следующий год.

Таким образом, согласно проекту бюджета-2024, минимальная пенсия вырастет с 2 93 гривен до 2 361 гривны, сумма увеличится на 268 гривен, сообщается на сайте Правительства.

Кроме того, к прожиточному минимуму привязаны не только пенсии, но и другие социальные пособия.

Индексацию пенсий в 2024 году проведут в марте, как это было и в 2023 году.

По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, средняя пенсия будет составлять 6 тысяч гривен.

Украинцы отреагировали на новость об увеличении пенсий в 2024 году в комментариях:

"Это написано для кого, для депутатов, олигархов? Потому что живу с двумя пенсионерами, и за последние годы, пенсия не выросла ни на копейку, поэтому пишите правильно, что, возрастет, но не для всех, а избирательно, кто имеет 2500, тот так и останется, а у кого 5000 то для тех и вырастет",

"В каком веке будет пенсия для проживания, а не выживание. Такое увеличение поменяйте свои зарплаты на увеличенную пенсию только тогда почувствуете разницу выживания Позорисько на весь мир",

"А почему теперь цены растут на все? А пенсии только с нового года поднимать будут.....",

"Богатые едят мясо и бедные капусту - в среднем страна ест голубцы. Или так средняя пенсия прокуроров в Украине 21570 грн. а у моего отца 2700. За 3 последних года ни одной гривны не добавили...".

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