Для подання заяви на отримання надбавки необхідно зібрати важливі документи.

Пенсіонери в Україні можуть отримувати додаткову надбавку до своїх пенсій у розмірі 837 гривень. При збільшення прожиткового мінімума сума цієї надбавки до пенсії зростає, тому у 2024 році надбавка зросте до 944 гривень – тобто майже 1000 гривень. Однак для отримання цієї надбавки необхідно відповідати певним умовам, і не всі пенсіонери мають можливість претендувати на цю додаткову підтримку. Про це детальніше розповіли юристи.

Для отримання надбавки до пенсії в Україні пенсіонер повинен відповідати щонайменше одній з наступних чотирьох умов:

Бути старше 80 років.

Проживати одиноко.

Потребувати постійного догляду за станом здоров'я.

Отримувати пенсію за віком.

Важливо відзначити, що українці, які отримують пенсію по інвалідності, не мають права претендувати на цю надбавку. Також необхідно мати медичне підтвердження стану здоров'я, який потребує постійного догляду.

Для подання заяви на отримання надбавки потрібно зібрати наступні документи:

Висновок медичної комісії щодо необхідності постійного догляду.

Паспорт.

Ідентифікаційний номер платника податків (ІПН).

Виписка від Пенсійного фонду, що підтверджує відсутність виплати надбавок з догляду за пенсією.

У деяких випадках українцям може загрожувати припинення отримання пенсійних виплат. Наприклад, якщо протягом 180 днів (6 місяців) не буде здійснено жодних карткових операцій на пенсійному рахунку, нарахування може бути призупинено. Щоб відновити отримання пенсійних виплат, необхідно буде пройти відповідну ідентифікацію.

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