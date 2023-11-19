В 2024 году в Украине планируется внести изменения в условия назначения пенсий. Сейчас, в 2023 году, в возрасте 60 лет могут выйти на пенсию с 30-летним стажем работы, но с 2024 года эти требования увеличатся на 12 месяцев.

Это означает, что для получения пенсии необходимо иметь не менее 31 года стажа. Людям, не отвечающим этим условиям, придется работать до 63 или даже 65 лет.

Увеличение требований к стажу пенсий будет постепенным и продлится в течение следующих четырех лет. Это приведет к тому, что для получения пенсии украинцам придется иметь как минимум 35 лет стажа. Планы изменений в пенсионном законодательстве были разработаны еще в 2017 году, когда не предполагалось выхода на Украину пандемии коронавируса и полномасштабной войны.

Если вы достигнете 60-летия после 2028 года, для получения пенсии необходимо иметь минимум 35 лет стажа. Если вам исполнится 60 лет до 2028 года, вы должны соответствовать следующим требованиям: в 2023 году – от 30 лет стажа; в 2024 году – от 31 года; в 2025 году – от 32 лет; в 2026 году – от 33 лет; в 2027 году – от 34 лет; в 2028 году – от 35 лет.

Также существует возможность ухода на пенсию в 63 года, если набрать необходимый стаж до этого возраста. К примеру, в 2023 году для этого нужно иметь стаж от 20 до 30 лет, в 2024 году – от 21 до 31 года, и так далее. В 2028 году, по расчетам Минсоци, только половина населения сможет выйти на пенсию в 60 лет, 5% – в 65 лет, а другие – в 63 года.

Источник: OBOZ.UA

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