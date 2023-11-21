Условия получения этой надбавки к пенсии включают в себя не только возраст пенсионера.

Украинские пенсионеры могут получить значительную надбавку к своей пенсии в размере 837 гривен, но это касается только тех, кто отвечает определенным критериям, таким как возраст старше 80 лет. Такая норма предусмотрена Постановлением Кабмина №261.

Условия получения этой надбавки к пенсии включают в себя не только возраст пенсионера. Прочие условия для получения надбавки к пенсии включают требование одиночного проживания пенсионера. Кроме того:

Потребность в постоянном медицинском уходе за состоянием здоровья, и это должно быть подтверждено медицинскими документами. Получение пенсии по возрасту.

Отмечается, что соответствующие этим критериям для получения надбавки могут быть отклонены с учетом законных оснований. Это объясняется тем, что "украинцы, получающие пенсию по инвалидности, не имеют права претендовать на эту надбавку".

Для получения надбавки к пенсии необходимо подать заявление, приложив к нему ряд документов. Среди них:

Вывод медицинской комиссии, подтверждающий необходимость постоянного ухода. Паспорт. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Выписка от Пенсионного фонда, удостоверяющая, что пенсионеру в настоящее время не выплачивают надбавки по уходу к пенсии.

Размер надбавки к пенсии составляет 40% от прожиточного минимума для лиц с утраченной трудоспособностью, что равняется 837 гривен. По принятому Госбюджетом в 2024 году этот прожиточный минимум увеличится до 2361 гривен, увеличивая надбавку до 944 гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, кто может получить пенсию в связи с потерей кормильца и какой размер выплат назначают.

Как писала Politeka, части украинцев могут урезать пенсии.

Также Politeka сообщала, что Кабмин собирается отменить пенсии для людей с инвалидностью, последствия неутешительны.