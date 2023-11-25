На эту денежную помощь имеют право претендовать пока жители только четырех регионов Украины, узнайте какие именно и на что можно будет потратить эти средства.

Эта денежная помощь предоставляется в виде гранта и реализуется за счет Европейского Союза, пишет Politeka.net со ссылкой на Минреинтеграцию.

Речь идет о денежной помощи в восстановлении поврежденных домов украинцев. Программа, целью которой является финансирование строительных работ по восстановлению жилых домов, поврежденных в результате военной агрессии РФ против Украины, так и называется – «ВідновиДІМ».

«ВідновиДІМ» – полностью грантовая программа, которая реализуется за счет Европейского Союза», - отметили в Минреинтеграции.

Пока эта программа будет действовать в четырех регионах Украины. А именно – в Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

Кто может претендовать на денежную помощь – объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСББ). Деньги предоставляются исключительно на расходы, связанные с выполнением ремонтных работ.

А именно – ремонт поврежденного оборудования крышных котельных и инженерных сетей, ремонт повреждений фасадов здания, ремонт повреждений покрытия здания, замена или ремонт поврежденных светопрозрачных ограждающих конструкций (оконных блоков или блоков балконных дверей, наружных дверей).

Подчеркивается, что полученная денежная помощь может быть использована и для строительных работ, и для приобретения материалов и оборудования, необходимых для их выполнения.

Денежная помощь в виде гранта выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента отправки ОСМД уведомления Фонда энергоэффективности «ВосстановиДОМ» об одобрении Заявки на получение.

Тех, кто будет претендовать на эту денежную помощь, также предупредили об еще одном важном условии: смена подрядчика/поставщика после получения первого транша гранта запрещена.

Отметим, количество поврежденных объектов жилищного фонда в Украине растет ежедневно.

По состоянию на июнь 2023 года, эта цифра составляла более 163 тыс. Общая площадь поврежденных или разрушенных объектов - 87 миллионов м2, что составляло 8,6% от общей площади жилищного фонда Украины.

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