На фото с места страшно смотреть, пишет Politeka.net. Часть больницы превратилась в руины.
Напомним, минувшей ночью российские захватчики ударили по городу Селидово.
«Ночью 20 ноября рашисты атаковали 2 ракетами С-300 город Селидово. Под ударом оказалась Селидовская центральная городская больница, три здания значительно повреждены», – сообщают в городской военной администрации.
На данный момент известно, что в результате обстрела пострадали 7 больных.
Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.
Ранее в МВД сообщили, что под завалами еще могут быть люди.
Напомним, что российские захватчики также ударили по шахте.
В результате атаки повреждены 4 здания, 19 транспортных средств, линия электропередач.
Около сорока горняков оказались в ловушке – людей заблокировало под землей.
По состоянию на данный момент, все шахтеры спасены и подняты на поверхность.
Также сообщалось, что, к сожалению, есть погибший – это работник предприятия.
ОБНОВЛЕНО:
Количество пострадавших из-за ударов по Селидово увеличилось до восьми.
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