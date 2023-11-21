Появились подробности о последствиях нового ракетного удара, под который попала больница.

На фото с места страшно смотреть, пишет Politeka.net. Часть больницы превратилась в руины.

Напомним, минувшей ночью российские захватчики ударили по городу Селидово.

«Ночью 20 ноября рашисты атаковали 2 ракетами С-300 город Селидово. Под ударом оказалась Селидовская центральная городская больница, три здания значительно повреждены», – сообщают в городской военной администрации.

На данный момент известно, что в результате обстрела пострадали 7 больных.

Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее в МВД сообщили, что под завалами еще могут быть люди.

Напомним, что российские захватчики также ударили по шахте.

В результате атаки повреждены 4 здания, 19 транспортных средств, линия электропередач.

Около сорока горняков оказались в ловушке – людей заблокировало под землей.

По состоянию на данный момент, все шахтеры спасены и подняты на поверхность.

Также сообщалось, что, к сожалению, есть погибший – это работник предприятия.

ОБНОВЛЕНО:

Количество пострадавших из-за ударов по Селидово увеличилось до восьми.

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