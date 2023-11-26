С 1 января 2024 года в Украине планируется увеличение максимальной пенсии с 20 930 до 23 610 гривен. Повышение на 2,6 тысяч гривен будет касаться лиц, чьи пенсии ограничены 10 прожиточными минимумами. Об этом идет в бюджете Украины на 2024 год.

Прожиточный минимум для этой категории граждан с января увеличится с 2093 до 2361 грн, что станет минимальным размером пенсии, а максимальная пенсия будет определяться в десятикратном размере этого минимума.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2024 году пенсии увеличатся до 6 тысяч гривен. Отметим, что до конца 2023 года средняя пенсия будет составлять всего 5496 гривен. За последний год он увеличится на 500 гривен. Таким образом, повышение будет менее заметно после введения нового метода расчета, чем до этого.

По всей вероятности, уже в марте 2024 года в Украине состоится индексация пенсий по новым правилам. Ранее размер выплат повышался на половину прошлогодней инфляции и среднего за три года роста зарплат. Новые правила пока неизвестны, однако в Минсоцие уже объявили, что расчет будет осуществляться с использованием баллов с учетом каждого отработанного месяца.

В апреле 2024 года минимальную зарплату для украинцев увеличат с 7100 до 8000 гривен. Одновременно снова повысится пенсия для тех, кто имеет соответствующий стаж и достиг 65-летия. Гарантированный размер пенсии вырастет с 2840 до 3200 гривен для этой категории пенсионеров.

Последние новости Украины:

Напомним, кто может получить пенсию в связи с потерей кормильца и какой размер выплат назначают.

Как писала Politeka, части украинцев могут урезать пенсии.

Также Politeka сообщала, что Кабмин собирается отменить пенсии для людей с инвалидностью, последствия неутешительны.