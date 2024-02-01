В Сети появились новые кадры с ужасающими последствиями новых российских авиаударов.

Оккупанты ударили по селу Саблуковка Херсонской области, пишет Politeka.net.

"Вчера ночью оккупанты ударили по населенному пункту двумя управляемыми авиабомбами. Под удар попали жилые дома и хозяйственные постройки», - сообщили в Херсонской ОГА.

Дома буквально превратились в пыль.

Также стало известно, что российская армия атаковала бригаду "скорой" в Херсонской области.

Событие произошло в Бериславском районе. Враг ударил с беспилотника по возвращавшимся по вызову медикам.

Автомобиль поврежден, но, к счастью, врачи не пострадали.

Напомним, что российские захватчики атаковали управляемыми авиабомбами территорию гражданской больницы в с. Большой Бурлук Купянского района.

Была проведена эвакуация 38 человек, из них пять - работники заведения, четырем на месте оказали первую медицинскую помощь.

В результате удара поврежден фасад здания, окна и крыша.

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