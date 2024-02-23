В разбитой многоэтажке в Днепре спасатели разбирают завалы.

На месте атаки работают все службы, несколько квартир в многоэтажке полностью разрушены.

"Очередная ночь ужаса, устроенная оккупантами мирным жителям Днепра", - отметили в Днепровской ОВА.

Сейчас известно о 8 травмированных в днепровской многоэтажке. Из них семь – госпитализированы.

Напомним, ночью враг также атаковал Одесскую область.

Один из пораженных над морем дронов, упав на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвал разрушение и пожар.

На данный момент известно, что под завалами обнаружены тела еще двух погибших.

«Всего 3 погибших в результате вражеской атаки. Поиски прекращены. Проводится разборка и проливка», – говорится в сообщении Сил обороны Юга.

ОБНОВЛЕНО:

В ночь на 23 февраля противник атаковал 31 ударным БпЛА типа «Shahed» (Приморско-Ахтарск – рф., мыс Чауда – Крым), тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 (Донетчина), противорадиолокационной ракетой Х-31П и двумя крылатыми ракетами Х-22 (акватория Черного моря).

Уничтожены 23 ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областей.

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