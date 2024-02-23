Так, за сутки российские захватчики совершили почти 1600 обстрелов Донетчины.

Из них 12 – удары по населенным пунктам.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

Попадания зафиксированы в 8 населенных пунктах: Курахово, поселке Северное, селах Бердичи, Дружба, Керамик, Константинопольское, Предтечино, Уманское.

«На Курахово россия сбросила авиабомбу КАБ-250. Ранены 9 гражданских лиц, повреждена критическая инфраструктура», - говорится в сообщении.

Константинопольское россияне накрыли из «Ураганов» - убили мужчину 1982 года рождения, еще 9 человек ранили. Среди пострадавших – 4 детей, мальчики 12, 12, 15 и 16 лет.

«Белые ангелы» эвакуировали раненых, а также две семьи с маленькими детьми, которые решили выехать в более безопасные места», - рассказали правоохранители.

Дроном оккупанты атаковали Дружбу, попали в гражданское авто, травмировали мирного жителя.

Кроме того, сегодня после полуночи россияне ударили тремя ракетами по Мирнограду. Погиб человек. Разрушения получили многоквартирный и более 20 частных домов, школа, 5 гражданских авто.

Также под огонь потратила деревня Полтавка, которую российская армия обстреляла «шахедами». Повреждено сельскохозяйственное предприятие и 480 тонн зерна.

Также враг продолжает издеваться над Херсонщиной - поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом, Антоновке и Приднепровском.

Напомним, что ночью ужасный удар пережил город Днепр – в разбитом доме продолжаются поиски людей, которые могут быть под завалами.

Также под огнем находилась Одесса.

В результате атаки «Шахедов» погибли три человека.

Напомним также об ужасающих последствиях новых атак врага на Харьковщину.

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