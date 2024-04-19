Военные эксперты поделились мнением, возможно ли сейчас повторное наступления россиян на Харьков и для чего вражеская армия устраивает ракетные обстрелы города.

Для наступления на Харьков россиянам нужна "значительно большая группировка" войск, которой сейчас у них нет.

Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

По его словам, усиление обстрелов Харькова сопровождается вражескими вбросами о том, что армия рфможет пойти в наступление на этом направлении, однако эксперт добавил, что украинская разведка будет знать, когда угроза наступления будет расти.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак добавил, что Харьков - среди российских целей, но реализовать план по наступлению оккупанты сейчас не могут, а регулярные атаки на Харьков имеют цель обессилить город, в том числе психологически.

К слову, издание "Financial Times" со ссылкой на украинских и западных официальных лиц сообщало, что РФ готовятся к широкомасштабному наступлению в Украине в конце весны или летом на четырех направлениях – донецком, херсонском, луганском и запорожском, возможен и штурм Харькова.



Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский накануне сообщал, что в Харьковской области проводится огромный комплекс фортификационных работ, устанавливается система заграждений и планируется применение военных в случае наступления РФ.

Напомним, hоссийские оккупанты продолжают терроризировать население прифронтовых районов Харьковской области, убивать и разрушать.

Населенные пункты Харьковской области враг обстреливает из авиации, артиллерии и минометов.

В результате обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители, разрушены частные дома, повреждена гражданская инфраструктура.

Источники: hromadske, Financal Times.

Последние новости Украины:

Это попытка окружить: российские оккупанты наступают сразу с трех сторон.

Хотят захватить город за несколько недель: оккупанты получили новый приказ.

Ему было всего 18 лет: Виталий Ким сообщил о новой трагедии.