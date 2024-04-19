Падение российского стратегического бомбардировщика Ту-22м3 попало на видео, известны подробности о судьбе летчиков.

Крушение самолета произошло в Ставропольском крае. По некоторым данным, сегодня этот самолет участвовал в ракетной атаке по Украине.

«На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. Предварительно разрушений и жертв нет. Летчики катапультировались", - сообщил местный губернатор Владимир Владимиров.

Причину крушения самолета губернатор не уточнил.

Отметим, что в пабликах появилась информация, что этим утром, 19 апреля, именно из этого самолета была выпущена ракета Х-22 по Одесчине.

«Карма в действии», - комментируют пользователи соцсетей крушение российского самолета.

Также известно, что беспилотниками был атакован авиазавод им. Горбунова в Казани (Татарстан), где производят стратегические бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.

Напомним, что под жестокой ракетной атакой сегодня утром оказался Днепр. В результате удара разрушен пятиэтажный жилой дом, количество пострадавших растет.

Кроме жилого дома, повреждены два инфраструктурных объекта. Всего в городе сейчас, предварительно, 2 погибших и 15 раненых.

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