Трипс способен нанести большой вред капусте, томатам, луку, табаку, огурцам и другим растениям, как в закрытом, так и на открытом грунте.

Трипс многоядный вредитель и повреждает сотни видов растений из более чем 65 семей, пишет Politeka.net.

Одновременно с прямым вредом от питания, большие потери от трипсов из-за переноса возбудителей вирусных заболеваний растений. Особенно опасен вирус пятнистого увядания томатов.

Признаки заражения трипсом широко колеблются – все зависит от растений, которіх атакует вредитель.

Так, на розах или герберах с красными цветами или на темных цветах сентполий поражения проявляются как белый налет. Повреждение приводит к деформации зародышей, если инфецирование происходит перед началом цветения.

У перца и огурцов, которые были атакованы, в начале развития завязи, начинаются серьезные нарушения во время созревания. На листьях образуется серебристый налет, листок деформируется, в местах питания образуются пятна и шрамы.

Зараженные плоды отстают в росте, плоды огурцов скручиваются, становятся карликовыми, плоды перца не могут полноценно созревать и приобретать характерный насыщенный цвет.

«Яйца отложенные в ткани лепестков вызывают эффект гусиной кожи на цветах типа орхидей, а яйцекладка на чувствительных плодах типа винограда приводит к растрескиванию кожицы плода и последующему его поражению грибами», - предупреждают в Госпродпотребслужбе.

Более того, попав вместе с цветами в дома и офисы, трипс может поселиться на комнатных растениях, размножиться и распространиться.

Чтобы этого избежать покупателя срезанных цветов, горшечных растений, рассады цветочных и овощных культур должны настораживать внешние признаки заселения растений трипсами, например: сморщение и деформация почек и бутонов, серебристый налет на листьях, пожелтение и угнетенное состояние растений.

По словам специалистов, против табачного трипса следует совмещать химический и биологический метод контроля. Против западного цветочного трипса применяются карантинные меры, в первую очередь уничтожение его очагов.

То есть надежный контроль этих вредителей возможен при применении только комплексного подхода – комплекса биологических, карантинных и агротехнических средств.

Но, отмечают специалисты, основным все же остается химический метод контроля.

Вместе с ним установка ловушек может быть полезным методом контроля над населением трипсов. Для этого поместите желтые пластинки в разных частях сада или огорода.

Использование моющих средств также является эффективным методом борьбы с трипсами. Смешайте несколько капель жидкого мыла с водой и распылите раствор на огурцы.

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