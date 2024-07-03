В такую ​​жару мороженое становится самым популярным десертом, но вместо того чтобы выбирать магазинное с сомнительным составом, можно легко и быстро приготовить его дома.

Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram предложила украинцам рецепт невероятно вкусного домашнего мороженого с клубникой и печеньем.

"Идеальный вариант для жарких дней. Готовится быстро, результат отличный, можно давать деткам, потому что натуральное", - подчеркнула шеф-повар.

Для приготовления домашнего мороженого с клубникой и печеньем нам понадобятся следующие ингредиенты:

сливки жирные (33%) – 250 г

маскарпоне (можно заменить на жирный крем-сыр) – 200 г

сгущенка - 200 г

ваниль

клубника – 250 г

мед - 50 г

сахар – 50 г

сок половины лимона

печенье (или магазинное, или любое домашнее) – 150-200 г

Сначала миксером взбиваем сливки с маскарпоне. Далее добавляем сгущенку и ваниль, еще раз взбиваем – и сливочная масса для мороженого готова.

Можно взять готовый клубничный джем, а можно его приготовить. Для этого клубнику чистим и провариваем вместе с медом, сахаром и лимонным соком. Немножко разминаем ягоды вилкой и продолжаем варить до загустения.

В емкость, которую будем отправлять в морозилку, слоями, выкладываем сливочную массу, немного джема, кусочки печенья, и так повторяем слои, но чтобы сверху также была сливочная масса.

Отправляем в морозилку на 4-6 часов до замерзания – и наше домашнее мороженое с клубникой и печеньем готово.

"Только помните, что это домашнее мороженое и когда достаете из морозилки - дайте отойти примерно пол часа. И вкуснятина готова", - добавила шеф-повар.

Последние новости Украины:

Надо всего 15 минут: "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшего овсяного печенья.

Кабачки по-корейски: шеф-повар дала рецепт быстрой и супервкусной закуски.

Быстро, дешево и вкусно: рецепт ленивых пирожков с яйцом и зеленым луком.