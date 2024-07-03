Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram предложила украинцам рецепт невероятно вкусного домашнего мороженого с клубникой и печеньем.
"Идеальный вариант для жарких дней. Готовится быстро, результат отличный, можно давать деткам, потому что натуральное", - подчеркнула шеф-повар.
Для приготовления домашнего мороженого с клубникой и печеньем нам понадобятся следующие ингредиенты:
- сливки жирные (33%) – 250 г
- маскарпоне (можно заменить на жирный крем-сыр) – 200 г
- сгущенка - 200 г
- ваниль
- клубника – 250 г
- мед - 50 г
- сахар – 50 г
- сок половины лимона
- печенье (или магазинное, или любое домашнее) – 150-200 г
Сначала миксером взбиваем сливки с маскарпоне. Далее добавляем сгущенку и ваниль, еще раз взбиваем – и сливочная масса для мороженого готова.
Можно взять готовый клубничный джем, а можно его приготовить. Для этого клубнику чистим и провариваем вместе с медом, сахаром и лимонным соком. Немножко разминаем ягоды вилкой и продолжаем варить до загустения.
В емкость, которую будем отправлять в морозилку, слоями, выкладываем сливочную массу, немного джема, кусочки печенья, и так повторяем слои, но чтобы сверху также была сливочная масса.
Отправляем в морозилку на 4-6 часов до замерзания – и наше домашнее мороженое с клубникой и печеньем готово.
"Только помните, что это домашнее мороженое и когда достаете из морозилки - дайте отойти примерно пол часа. И вкуснятина готова", - добавила шеф-повар.
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