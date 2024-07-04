Шеф-повар Валентина Кущ предложила украинцам рецепт вкуснейшей закуски из кабачков, которую можно дополнять разнообразными начинками – кабачкового ролла.
"Великолепная закуска! Уверена, что будет первой исчезать на Вашем столе. Начинка может быть любая", – подчеркнула шеф-повар.
На один рулетик в этот раз шеф-повар взяла такие ингредиенты:
- кабачок средний – 1 шт.
- крем-сыр - 50 г
- листья салата (рукола, шпинат и т.п.) – 10-15 г
- хамон – 10-15 г
- томат вяленый - 1 шт.
Также шеф-повар предложила несколько вариантов начинок для кабачковых рулетиков:
- ветчина, крем-сыр с чесноком, твердый сыр, листья салата;
- крабовые палочки, крем-сыр или майонез с чесноком, твердый сыр, салат;
- лосось, крем-сыр, каперсы, листья салата;
- креветка, крем-сыр, листья салата, болгарский перец или огурец;
- консервированный тунец, твердый сыр, крем-сыр или майонез, огурец, салат.
Кабачок нарезаем вдоль тоненькими пластинками.
"Если у Вас есть экономка, то можно ею или специальной теркой. Я нарезала просто ножом", - отметила шеф-повар.
На разогретой сковороде с растительным маслом жарим кабачок с обеих сторон до румяности и мягкости. Обжаренные кусочки кабачка выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
После этого на пергамент выкладываем кусочки кабачка немного внахлест, как на видео. Сверху смазываем кабачок крем-сыром, выкладываем начинку, заворачиваем в рулет, нарезаем его и можно подавать.
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