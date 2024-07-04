Кабачковые рулетики – простая и универсальная закуска, которая никогда не надоест, поскольку их можно наполнять разными начинками на любой вкус.

Шеф-повар Валентина Кущ предложила украинцам рецепт вкуснейшей закуски из кабачков, которую можно дополнять разнообразными начинками – кабачкового ролла.

"Великолепная закуска! Уверена, что будет первой исчезать на Вашем столе. Начинка может быть любая", – подчеркнула шеф-повар.

На один рулетик в этот раз шеф-повар взяла такие ингредиенты:

кабачок средний – 1 шт.

крем-сыр - 50 г

листья салата (рукола, шпинат и т.п.) – 10-15 г

хамон – 10-15 г

томат вяленый - 1 шт.

Также шеф-повар предложила несколько вариантов начинок для кабачковых рулетиков:

ветчина, крем-сыр с чесноком, твердый сыр, листья салата;

крабовые палочки, крем-сыр или майонез с чесноком, твердый сыр, салат;

лосось, крем-сыр, каперсы, листья салата;

креветка, крем-сыр, листья салата, болгарский перец или огурец;

консервированный тунец, твердый сыр, крем-сыр или майонез, огурец, салат.

Кабачок нарезаем вдоль тоненькими пластинками.

"Если у Вас есть экономка, то можно ею или специальной теркой. Я нарезала просто ножом", - отметила шеф-повар.

На разогретой сковороде с растительным маслом жарим кабачок с обеих сторон до румяности и мягкости. Обжаренные кусочки кабачка выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

После этого на пергамент выкладываем кусочки кабачка немного внахлест, как на видео. Сверху смазываем кабачок крем-сыром, выкладываем начинку, заворачиваем в рулет, нарезаем его и можно подавать.

Последние новости Украины:

Надо всего 15 минут: "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшего овсяного печенья.

Кабачки по-корейски: шеф-повар дала рецепт быстрой и супервкусной закуски.

Быстро, дешево и вкусно: рецепт ленивых пирожков с яйцом и зеленым луком.