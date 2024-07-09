Такой кекс готовится очень просто, а получается супервкусным, ароматным и красивым, потому подойдет даже для праздничного стола вместо тортов.

В этот раз шеф-повар Валентина Кущ у себя в Instagram поделилась рецептом очень простого в приготовлении и невероятно вкусного кекса с малиной и орешками.

Кулинар советует обязательно попробовать сочетание малины и фисташек – это очень вкусно. Для приготовления кекса на форму диаметром 21-23 см нам понадобится:

масло сливочное – 175 г

сахар – 175 г

яйца – 2 шт.

мука – 175 г

разрыхлитель - 5 г

фисташки – 120 г

ваниль

малина - 150 г

Для глазури и декора берем:

сахарная пудра – 150 г

лимонный сок – 1-2 ст.л.

крошка фисташки

Мягкое сливочное масло взбиваем с сахаром до побеления массы. Далее по одному добавляем яйца, продолжая взбивать. Следом добавляем муку с разрыхлителем и снова перемешиваем до однородности.

Фисташки измельчаем блендером почти до состояния муки, добавляем в тесто и снова перемешиваем до однородности.

Форму смазываем маслом и немного присыпаем мукой. На дно выкладываем половину теста, затем посыпаем немного малиной (примерно 1/3), выкладываем остальное тесто, а сверху снова малину, и немного прижимаем ее.

Выпекаем кекс в разогретой до 170 градусов духовке примерно час, готовность можно проверить шпажкой. Когда кекс немного остынет, его можно доставать из формы.

Для глазури просто смешиваем сахарную пудру с лимонным соком. Покрываем кекс глазурью, а сверху украшаем крошкой фисташки и свежими ягодами малины.

Последние новости Украины:

Лучше шарлотки: рецепт запеканки с яблоком от победительницы "Зважені та щасливі".

Вместо обычного шашлыка: "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт вкуснейшего мяса.

Нужно всего 10 минут: финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт вкусной пасты из кабачка.