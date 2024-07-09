В этот раз шеф-повар Валентина Кущ у себя в Instagram поделилась рецептом очень простого в приготовлении и невероятно вкусного кекса с малиной и орешками.
Кулинар советует обязательно попробовать сочетание малины и фисташек – это очень вкусно. Для приготовления кекса на форму диаметром 21-23 см нам понадобится:
- масло сливочное – 175 г
- сахар – 175 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 175 г
- разрыхлитель - 5 г
- фисташки – 120 г
- ваниль
- малина - 150 г
Для глазури и декора берем:
- сахарная пудра – 150 г
- лимонный сок – 1-2 ст.л.
- крошка фисташки
Мягкое сливочное масло взбиваем с сахаром до побеления массы. Далее по одному добавляем яйца, продолжая взбивать. Следом добавляем муку с разрыхлителем и снова перемешиваем до однородности.
Фисташки измельчаем блендером почти до состояния муки, добавляем в тесто и снова перемешиваем до однородности.
Форму смазываем маслом и немного присыпаем мукой. На дно выкладываем половину теста, затем посыпаем немного малиной (примерно 1/3), выкладываем остальное тесто, а сверху снова малину, и немного прижимаем ее.
Выпекаем кекс в разогретой до 170 градусов духовке примерно час, готовность можно проверить шпажкой. Когда кекс немного остынет, его можно доставать из формы.
Для глазури просто смешиваем сахарную пудру с лимонным соком. Покрываем кекс глазурью, а сверху украшаем крошкой фисташки и свежими ягодами малины.
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