Кулинарная блогерка Екатерина Мовчан предложила украинцам простой рецепт, как приготовить вкусную и нежную молодую картошку в сметанном соусе.
"Рецепт элементарен и можно подогнать его под свой вкус, регулируя количество сметаны и чеснока. Мне нравится, когда соус окутывает картофель, но если Вам нравится, чтобы картошка была вся в нем, добавляйте побольше сметанки", – пояснила кулинар.
Для этого рецепта нам понадобится примерно 1,5 кг молодого картофеля. Лучше выбирать самую мелкую.
Для заправки берем следующие ингредиенты:
- сметана (лучше жирная) – 350 г
- чеснок – 3 зуб.
- укроп – пучок
- соль и перец – по вкусу
- + 30 г сливочного масла для жарки картофеля
Картошку хорошо вымываем, чистить от кожуры ее не нужно. Отвариваем в подсоленной воде примерно 20-25 минут.
Отварной картофель перекладываем на сковороду, добавляем сливочное масло и жарим на средне-высоком нагреве примерно 5 минут, часто перемешивая.
Чтобы приготовить соус, пока картофель жарится, просто смешиваем сметану, измельченный чеснок, мелко нарезанный укроп, соль и перец по вкусу.
Сливочный соус добавляем в сковороду к картофелю, перемешиваем, убавляем огонь до маленького, накрываем крышкой и тушим еще примерно 5-7 минут, не забывая помешивать.
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