Молодая картошка – идеальный гарнир, она получается вкусной даже просто вареной с маслом и укропом, но со сметанным соусом – это вообще невероятная вкуснятина.

Кулинарная блогерка Екатерина Мовчан предложила украинцам простой рецепт, как приготовить вкусную и нежную молодую картошку в сметанном соусе.

"Рецепт элементарен и можно подогнать его под свой вкус, регулируя количество сметаны и чеснока. Мне нравится, когда соус окутывает картофель, но если Вам нравится, чтобы картошка была вся в нем, добавляйте побольше сметанки", – пояснила кулинар.

Для этого рецепта нам понадобится примерно 1,5 кг молодого картофеля. Лучше выбирать самую мелкую.

Для заправки берем следующие ингредиенты:

сметана (лучше жирная) – 350 г

чеснок – 3 зуб.

укроп – пучок

соль и перец – по вкусу

+ 30 г сливочного масла для жарки картофеля

Картошку хорошо вымываем, чистить от кожуры ее не нужно. Отвариваем в подсоленной воде примерно 20-25 минут.

Отварной картофель перекладываем на сковороду, добавляем сливочное масло и жарим на средне-высоком нагреве примерно 5 минут, часто перемешивая.

Чтобы приготовить соус, пока картофель жарится, просто смешиваем сметану, измельченный чеснок, мелко нарезанный укроп, соль и перец по вкусу.

Сливочный соус добавляем в сковороду к картофелю, перемешиваем, убавляем огонь до маленького, накрываем крышкой и тушим еще примерно 5-7 минут, не забывая помешивать.

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