Яйца – идеальный продукт для завтрака, они вкусные, полезные и питательные, а если вам надоели обычные яичница и омлет, обязательно попробуйте этот рецепт.

Авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", фудблогерка Татьяна Юшина показала, как приготовить Uova Al Pomodoro - яичницу с помидорами по-итальянски.

"Это очень вкусно! Очень! Советую обязательно попробовать! Тем более, что именно сейчас сезон вкусных помидоров)", – подчеркнула кулинар.

Для приготовления итальянской яичницы с помидорами нам понадобятся следующие ингредиенты:

спелые помидоры – 3 шт.

чеснок – 1 зуб.

тертый твердый сыр (пармезан) – 1-2 ст.л.

яйца – 2-3 шт.

соль и перец – по вкусу

горсть листьев базилика или орегано

оливковое масло

Помидоры нужно очистить от кожуры. Для этого Татьяна Юшина делает на них надрезы крест-накрест, заливает кипятком, а через несколько минут снимает шкурку. Очищенные томаты нарезаем кубиками.

На разогретую сковороду с небольшим количеством оливкового масла выкладываем помидоры и тушим их на небольшом огне в течение 20 минут, периодически помешивая.

Затем добавляем мелко нарезанный чеснок, измельченный базилик или орегано и тертый сыр, перемешиваем все.

Делаем 2-3 выемки для яиц в зависимости от того, сколько штук вы решили взять. Выбиваем яйца, подсаливаем их, накрываем крышкой и готовим: если любите жидкие желтки, то 2-3 минуты, а если полностью готовые, то примерно 5-7 минут.

Подавать яичницу с помидорами по-итальянски нужно на поджаренном хлебе.

"Ах, как это вкусно!", – добавила кулинар.

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