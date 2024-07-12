Для пельменей идеально подходит заварное тесто – оно очень нежное, не разваривается при варке, хорошо держит форму и переносит заморозку.
Кулинарная блогерка vika.cookstory поделилась любимым рецептом домашних пельменей на заварном тесте. Для теста нам понадобится:
- мука – 600 г
- горячая вода – 350 г
- соль – 1 ч.л.
- растительное масло – 5 ст.л.
Для начинки берем:
- фарш - 600 г
- лук – 1-2 шт.
- соль, перец, любимые специи – по вкусу
- ледяная вода – 4 ст.л.
В миску просеиваем муку, добавляем соль и перемешиваем. После этого вливаем горячую воду, добавляем растительное масло и замешиваем тесто сперва ложкой, а затем, когда немного остынет, вымешиваем руками. Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и оставляем на 30 минут.
Мясо и лук пропускаем через мясорубку, добавляем соль, перец и другие специи по желанию. Перемешиваем фарш до однородности, постепенно вмешиваем в него ледяную воду и накрываем пленкой.
Тесто тоненько раскатываем (приблизительно 2 мм) и стаканом вырезаем из него кружочки. Кулинар советует попробовать новый способ формирования пельменей: начинку перекладываем в кондитерский мешок, а затем лепим пельмени, как на видео.
Варим пельмени в кипящей подсоленной воде в течение 3-5 минут после того, как они всплывут на поверхность. Подаем пельмени со сметаной и мелко нарезанной зеленью.
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