Чаще всего гречку просто отваривают, но если добавить к ней немного овощей, куриные голени и отправить в духовку – получится невероятно вкусное и питательное блюдо.

Украинская кулинарная блогерка Екатерина Мовчан показала, как приготовить вкуснейшую гречневую кашу с овощами и курицей в духовке – рецепт очень простой.

"Я обожаю гречневую кашу! А именно этот вариант приготовления вызвал у меня настоящий восторг. Каша получается нежной и сочной, полностью пропитанной вкусами", – рассказала кулинар.

Для этого рецепта нам понадобятся:

куриные голени – 8 шт.

гречневая крупа – 300 г

лук - 1 большой

чеснок – 2 зуб.

морковь - 1 большая

бекон – несколько слайсов

соль, перец, копченая паприка – по вкусу

кипяток ~ 550 мл

растительное масло для жарки

Овощи чистим. Морковь и лук нарезаем кубиками среднего размера, чеснок – мелко. Бекон нарезаем на маленькие полоски.

На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем куриные голени до золотистой корочки со всех сторон. Обжаренные ножки убираем на тарелку. На той же сковороде обжариваем бекон, лук, чеснок и морковь – примерно 5-7 минут.

В форму для запекания (или в идеале в чугунную кастрюлю) выкладываем предварительно промытую гречневую крупу, обжаренные овощи с беконом, а сверху голени. Добавляем соль, перец, копченую паприку по вкусу и заливаем кипятком, чтобы вода полностью покрыла гречку и почти полностью голени.

Накрываем крышкой или хорошо прикрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1-1,5 часа – и наша гречка готова.

Последние новости Украины:

Лучше шарлотки: рецепт запеканки с яблоком от победительницы "Зважені та щасливі".

Вместо обычного шашлыка: "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт вкуснейшего мяса.

Нужно всего 10 минут: финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт вкусной пасты из кабачка.