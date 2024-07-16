Баклажан – мясистый, очень вкусный и универсальный овощ, из которого можно приготовить множество разнообразных блюд на любой вкус.

В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ предложила украинцам рецепт легкой и нежной закуски-намазки из баклажанов.

"Вообще здесь и без рецепта легко справиться. Намазка очень вариативная, я дам ее базу, разные ингредиенты что заменить, а Вы экспериментируйте", – отметила шеф-повар.

Сначала нам нужно запечь два баклажана и одну головку чеснока. Баклажаны можно запекать целиком, проколов их в нескольких местах вилкой, а можно, как на видео, разрезать их пополам и сделать несколько надрезов крест-накрест. С головки чеснока срезаем верхушку, чтобы показались зубчики.

Баклажаны и чеснок складываем в форму для запекания, подсаливаем, поливаем растительным маслом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-40 минут до мягкости баклажанов.

Запеченные баклажаны и чеснок чистим, добавляем несколько ложек греческого йогурта и соль по вкусу. Йогурт можно заменить майонезом, крем-сыром или сметаной. Размешиваем все вилкой до однородности или перебиваем блендером.

Сверху добавляем мелко нарезанную любимую зелень, а также измельченные орешки или кунжут.

"Орехи берем любые. Будет вкусно с арахисом или кунжутом. Зелень тоже берем что есть. Особенно вкусно с кинзой. Экспериментируйте с удовольствием", – добавила шеф-повар.

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