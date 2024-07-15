Этот простой совет поможет не только сбречь укроп, петрушку и салат на долгое время свежими, но и сэкономить время.

Как сохранить зелень и салат надолго свежими – своим секретом поделилась фудблогер, кулинар и нутрициолог Ольга Пинс.

«Как хранить зелень, чтобы она не испортилась и не увяла на следующий день, чтобы не тратить много времени на ее мытье/сушку, потому что иногда это очень лень делать, чтобы она была сразу готова к употреблению, чтобы чаще добавлять ее в блюда, потому что так это гораздо проще», - отметила Ольга, рассказывая, зачем этот совет.

Как хранить зелень и салат.

Также нутрициолог призналась, что пользуется этим способом хранения зелени раз в неделю.

«Когда я начала использовать этот способ хранения, зелень начала присутствовать в каждом нашем приеме пищи и съедаться гораздо быстрее не доходя до момента, когда она просто испортится», - отметила нутрициолог.

Как хранить зелень и салат.

Итак, зелень необходимо хорошо помыть, а салат разобрать на листья и тоже хорошо перемыть.

Затем зелень и салат хорошо просушиваем.

Сухую зелень раскладываем по контейнерам или по зип-пакетам – как кому удобнее.

«Также внутрь лучше положить лист бумажного полотенца, чтобы оно впитало в себя лишнюю влагу», - посоветовала Ольга.

Как хранить зелень и салат.

Как хранить зелень и салат.

Зелень может храниться в таком виде в холодильнике до недели и готова к употреблению в любой момент.

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