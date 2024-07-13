В Кировоградской области будут судить представителя подрядчика за то, что он присвоил 600 тысяч на некачественном угле.

По делу о несоответствии качества угля, поставленного в школы Гуровского сельсовета в Кировоградской области, в суд передали представителя подрядчика. По обвинению правоохранителей он предоставил на выполнение контракта уголь низкого качества, получив при этом неправомерную выгоду в сумме более 600 тысяч гривен.

По информации Кировоградской областной прокуратуры , соглашение на поставку 140 тонн угля в школы села было заключено с подрядчиком. В результате следствия установлено, что вместо обещанного угля высокого качества, в школы было снабжено низкоэффективным топливом, а разницу в стоимости он перевелен на свой счет.

За совершенное подрядчик, ответственный за административно-хозяйственные функции в обществе, стал обвиняемым в завладении государственными средствами. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения.

Ранее Politeka также писала о том, что перед судом предстанет бывший руководитель одесского областного ТЦК Евгений Борисов, во время войны путем обмана выезжавший на отдых в Испанию и Сейшельские острова. Также против бывшего руководителя Одесского областного ТЦК возбуждено уголовное производство по нескольким статьям УК Украины. В 2023 году ДБР задержал бывшего военкома и суд поместил его под стражу.

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