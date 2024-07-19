Пока продолжается сезон молодого картофеля, обязательно попробуйте приготовить его по этому рецепту – картошка получается невероятно вкусной и нежной.

Кулинарная блогерка Юлия Сенич поделилась с украинцами простым рецептом, как приготовить молодой картофель так, чтобы он был вкусным даже на следующий день.

Молодая картошка вкусная даже если ее просто отварить и заправить сливочным маслом и укропом, но если дополнить ее сливочным соусом с жареным лучком, получится гораздо вкуснее.

Рецепт очень простой. На 1 кг молодого картофеля нам понадобятся следующие ингредиенты:

лук репчатый – 1 шт.

масло сливочное – 70 г

сливки (лучше брать жирные) – 250 мл

чеснок – 1-2 зуб.

укроп – по вкусу (его много не бывает)

соль, черный перец горошком, лавровый лист

Молодой картофель, если у него очень нежная кожица, можно и не чистить, а просто хорошо вымыть. Если кожура немного грубее, то аккуратно чистим.

Сначала отвариваем молодую картошку до готовности в подсоленной воде с добавлением лаврового листа и перца горошком.

Тем временем готовим заправку. Лук нарезаем мелкими кубиками и обжариваем на разогретой сковороде со сливочным маслом до легкой золотистости.

После этого добавляем в сковороду к луку сливки, тертый чеснок и мелко нарезанный укроп. Перемешиваем и тушим все вместе примерно семь-десять минут.

С отварного картофеля сливаем воду, заправляем сливочным соусом, добавляем еще свежий укроп, перемешиваем и можно наслаждаться.

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