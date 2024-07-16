Мобильный оператор Vodafone получил новый код и теперь его номера будут начинаться с трех других цифр – каких именно и что изменится для абонентов

В компании Vodafone сделали новое заявление о новом коде, который получила компания, пишет Politeka.net.

Номера оператора будут начинаться с трех новых цифр – 075.

"Уже скоро появится новый код 075, который можно будет подключить в приложении My Vodafone на странице услуги "Подбор номера" на сайте и в других каналах подажа", - обещают в Vodafone .

Отметим, что компания продолжает внедрение нового номерного ресурса во все внутренние системы и услуги.

Когда именно появится новый код неизвестно, но в компании Vodafone уверяют, что до конца года:

«До конца года у абонентов появится возможность выбирать номер, начинающийся на 075.

Напомним, что сейчас Vodafone использует 4 национальных кода сети мобильной связи. Это: 050, 066, 095, 099.

Также подчеркнем, что на уже действующие номера это нововведение не повлияет.

Кроме того напомним, что ранее в Vodafone предупреждали абонентов о том, что участились взломы аккаунтов в Телеграммах по одинаковой схеме.

Абонент получает сообщение от знакомого с просьбой поддержать ребенка в соревнованиях, содержащее ссылку на фальшивый сайт. Сайт потребует авторизации через Телеграмм, что позволит мошенникам получить доступ к аккаунту человека.

Поэтому в компании Vodafone призвали абонентов в настройках Telegram и в разделе Устройства удалить все подозрительные активные сеансы.

«Даже если отключите что-то лишнее – вы все равно потом сможете заново подключиться в отличие от мошенников», - призвали в компании «Vodafone» абонентов.

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