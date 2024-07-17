Украинская фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить вкусные и хрустящие маринованные огурцы по-венгерски.

"Этим способом я всегда закрываю небольшие огурчики или корнишоны. Они такие хрустящие и сладенькие - невозможно от них оторваться!", - рассказала блогерка.

Для приготовления маринованных огурцов по-венгерски нам понадобятся:

некрупные огурцы (в идеале корнишоны) ~ 5 кг

чеснок

лавровый лист

черный и душистый перец горошком

гвоздика (можно и без нее)

сухие зерна горчицы

Для маринада:

вода – 3,5 л

уксус 9% – 0,5 л

сахар – 600 г

соль – 100 г

"Делать их методом стерилизации. Но не бойтесь, если вы этого еще не делали, я научу)", - подчеркнула кулинар.

Огурцы сначала нужно промыть и замочить на два-три часа в холодной воде.

В чистые банки объемом от 0,5 до 1 л кладем по одному зубчику чеснока, одному лавровому листу, одной гвоздичке, несколько горошин черного и душистого перца, 1 ч.л. зернышек горчицы. А потом плотно наполняем банки огурчиками.

Чтобы приготовить маринад, в воду добавляем соль, сахар, уксус и просто доводим до кипения. Заливаем огурцы в банках горячим маринадом и прикрываем крышками.

Берем широкую кастрюлю, на дно кладем полотенце или бумажную салфетку, чтобы не повредить случайно стекло, и ставим банки. В кастрюлю наливаем воду, доводим до кипения и стерилизуем огурцы в течение 5-7 минут.

После этого достаем банки из кастрюли, герметично закрываем крышками, переворачиваем низом кверху, накрываем одеялом и оставляем остывать. Хранить такие огурчики можно как в погребе, так и просто в кладовке.

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