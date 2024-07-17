Украинская фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить вкусные и хрустящие маринованные огурцы по-венгерски.
"Этим способом я всегда закрываю небольшие огурчики или корнишоны. Они такие хрустящие и сладенькие - невозможно от них оторваться!", - рассказала блогерка.
Для приготовления маринованных огурцов по-венгерски нам понадобятся:
- некрупные огурцы (в идеале корнишоны) ~ 5 кг
- чеснок
- лавровый лист
- черный и душистый перец горошком
- гвоздика (можно и без нее)
- сухие зерна горчицы
Для маринада:
- вода – 3,5 л
- уксус 9% – 0,5 л
- сахар – 600 г
- соль – 100 г
"Делать их методом стерилизации. Но не бойтесь, если вы этого еще не делали, я научу)", - подчеркнула кулинар.
Огурцы сначала нужно промыть и замочить на два-три часа в холодной воде.
В чистые банки объемом от 0,5 до 1 л кладем по одному зубчику чеснока, одному лавровому листу, одной гвоздичке, несколько горошин черного и душистого перца, 1 ч.л. зернышек горчицы. А потом плотно наполняем банки огурчиками.
Чтобы приготовить маринад, в воду добавляем соль, сахар, уксус и просто доводим до кипения. Заливаем огурцы в банках горячим маринадом и прикрываем крышками.
Берем широкую кастрюлю, на дно кладем полотенце или бумажную салфетку, чтобы не повредить случайно стекло, и ставим банки. В кастрюлю наливаем воду, доводим до кипения и стерилизуем огурцы в течение 5-7 минут.
После этого достаем банки из кастрюли, герметично закрываем крышками, переворачиваем низом кверху, накрываем одеялом и оставляем остывать. Хранить такие огурчики можно как в погребе, так и просто в кладовке.
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