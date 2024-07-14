Есть множество рецептов маринованных огурцов, но этот выделяется среди других своей пикантностью и приятным лимонным послевкусием.

Маринованные огурцы "Пражские" готовятся без добавления уксуса, вместо него здесь используется лимонная кислота, и благодаря этому огурчики обладают особым вкусом.

В этот раз на своей странице в Instagram популярна фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина поделилась с украинцами рецептом "Пражских" маринованных огурцов.

"Пикантные, с тонким лимонным послевкусием, сладенькие и хрустящие огурчики! Сделайте на пробу пару баночек!", – советует кулинар.

В расчете на одну литровую банку берем следующие ингредиенты:

огурцы небольшие – 12-15 шт.

лист хрена, соцветие укропа, по листу смородины и вишни

чеснок – 1-2 зуб.

душистый перец горошком – 3 шт.

лимон – 1 кружочек

Для маринада нам понадобится:

вода – 0,5 л

соль – 20 г

сахар – 75 г

лимонная кислота – 0,5 ч.л.

На дно чистой банки выкладываем листья хрена, смородины и вишни, зубчик чеснока и перец горошком. Плотно заполняем банку огурцами и вставляем кольцо лимона.

Заливаем огурцы в банке кипятком, прикрываем крышкой и оставляем на 20 минут. Затем эту воду сливаем в кастрюлю, добавляем соль, сахар и доводим до кипения. После этого убавляем огонь, добавляем лимонную кислоту и провариваем маринад еще минуту.

Заливаем огурцы горячим маринадом и герметично закрываем банку. Накрываем банку одеялом и оставляем до полного остывания.

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