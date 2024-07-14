Маринованные огурцы "Пражские" готовятся без добавления уксуса, вместо него здесь используется лимонная кислота, и благодаря этому огурчики обладают особым вкусом.
В этот раз на своей странице в Instagram популярна фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина поделилась с украинцами рецептом "Пражских" маринованных огурцов.
"Пикантные, с тонким лимонным послевкусием, сладенькие и хрустящие огурчики! Сделайте на пробу пару баночек!", – советует кулинар.
В расчете на одну литровую банку берем следующие ингредиенты:
- огурцы небольшие – 12-15 шт.
- лист хрена, соцветие укропа, по листу смородины и вишни
- чеснок – 1-2 зуб.
- душистый перец горошком – 3 шт.
- лимон – 1 кружочек
Для маринада нам понадобится:
- вода – 0,5 л
- соль – 20 г
- сахар – 75 г
- лимонная кислота – 0,5 ч.л.
На дно чистой банки выкладываем листья хрена, смородины и вишни, зубчик чеснока и перец горошком. Плотно заполняем банку огурцами и вставляем кольцо лимона.
Заливаем огурцы в банке кипятком, прикрываем крышкой и оставляем на 20 минут. Затем эту воду сливаем в кастрюлю, добавляем соль, сахар и доводим до кипения. После этого убавляем огонь, добавляем лимонную кислоту и провариваем маринад еще минуту.
Заливаем огурцы горячим маринадом и герметично закрываем банку. Накрываем банку одеялом и оставляем до полного остывания.
Последние новости Украины:
Лучше шарлотки: рецепт запеканки с яблоком от победительницы "Зважені та щасливі".
Вместо обычного шашлыка: "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт вкуснейшего мяса.
Нужно всего 10 минут: финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт вкусной пасты из кабачка.