Если вы любите кукурузу, то обязательно попробуйте приготовить этот суп – он очень просто готовится, а получается супервкусным, сливочным и нежным.

В этот раз у себя в Instagram шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить корн чаудер – невероятно вкусный и нежный кукурузный суп со сливками.

"Если Вы обожаете кукурузу как я, то этот суп станет для Вас просто маст хев в сезон. Густой, сливочный, немного сладковатый за счет кукурузы. Легко готовится и есть много разных добавок по своему желанию", - рассказала шеф-повар.

В расчете на 3-4 литра супа нам понадобятся следующие ингредиенты:

кукуруза - 3 кочана

лук репчатый – 1 шт.

картофель – 5 шт.

бекон – 150 г (можно заменить на лосось, креветку или курицу)

мука пшеничная – 1 ст.л.

чеснок – 3-4 зуб.

крем-сыр – 100 г (можно заменить на плавленый сырок или чеддер)

сливки жирные – 100 г

соль и перец – по вкусу

По желанию также можно добавлять овощи: немного кабачков, болгарский перец и морковь.

Лук и бекон нарезаем кубиками и обжариваем на разогретой сковороде до румяности. После этого добавляем муку и немного обжариваем. Вливаем стакан воды или, если есть, бульона и перемешиваем.

Добавляем картофель, нарезанный кубиками, сливки, крем-сыр, срезанные с кочанов зернышки кукурузы и заливаем водой, чтобы она все покрыла. Варим примерно 15-20 минут до готовности картофеля.

После этого часть будущего супа шеф-повар перекладывает в ковш, перебивает погружным блендером, а затем возвращаем обратно в суп – так консистенция супа будет идеальной.

Добавляем соль, перец, измельченный чеснок и варим суп еще примерно 10 минут. Для подачи шеф-повар использовала кусочки обжаренного бекона и мелко нарезанный зеленый лук.

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