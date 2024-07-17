В этот раз у себя в Instagram шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить корн чаудер – невероятно вкусный и нежный кукурузный суп со сливками.
"Если Вы обожаете кукурузу как я, то этот суп станет для Вас просто маст хев в сезон. Густой, сливочный, немного сладковатый за счет кукурузы. Легко готовится и есть много разных добавок по своему желанию", - рассказала шеф-повар.
В расчете на 3-4 литра супа нам понадобятся следующие ингредиенты:
- кукуруза - 3 кочана
- лук репчатый – 1 шт.
- картофель – 5 шт.
- бекон – 150 г (можно заменить на лосось, креветку или курицу)
- мука пшеничная – 1 ст.л.
- чеснок – 3-4 зуб.
- крем-сыр – 100 г (можно заменить на плавленый сырок или чеддер)
- сливки жирные – 100 г
- соль и перец – по вкусу
По желанию также можно добавлять овощи: немного кабачков, болгарский перец и морковь.
Лук и бекон нарезаем кубиками и обжариваем на разогретой сковороде до румяности. После этого добавляем муку и немного обжариваем. Вливаем стакан воды или, если есть, бульона и перемешиваем.
Добавляем картофель, нарезанный кубиками, сливки, крем-сыр, срезанные с кочанов зернышки кукурузы и заливаем водой, чтобы она все покрыла. Варим примерно 15-20 минут до готовности картофеля.
После этого часть будущего супа шеф-повар перекладывает в ковш, перебивает погружным блендером, а затем возвращаем обратно в суп – так консистенция супа будет идеальной.
Добавляем соль, перец, измельченный чеснок и варим суп еще примерно 10 минут. Для подачи шеф-повар использовала кусочки обжаренного бекона и мелко нарезанный зеленый лук.
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