В телекоммуникационной компании «Киевстар» сообщили абонентам новые правила пользования услугами на фоне масштабных отключений электроэнергии по всей стране.

В «Киевстар» обратились ко всем абонентам с важной информацией, пишет Politeka.net.

В компании объяснили, как пользователи могут увеличить время работы сети во время отключений.

Для этого необходимо соблюдать простые правила.

Так, «Киевстар» просит абонентов во время отключения света не просматривать видео, не пользоваться видеозвонками или другим контентом, что требует большого объема мобильного интернета.

«Тогда аккумуляторы на базовых станциях смогут работать дольше», – объясняют в «Киевстар».

В компании подчеркивают, что лучше общаться посредством телефонных звонков, SMS и текстовых сообщений в мессенджерах.

Кроме того, в «Киевстар» напомнили о Национальном роуминге. Так, если сигнал сети оператора, услугами которого пользуется абонент, исчез – можно воспользоваться сетью другого оператора без дополнительной платы и изменения номера.

В Киевстар также уверяют, что компания использует все технические возможности, чтобы максимально обеспечивать потребности абонентов даже во время блэкаутов.

Однако, отметим, несмотря на это, абоненты продолжают сообщать о проблемах. Возникают они и с мобильным интернетом, и с Домашней, и с мобильной связью:

«Скоро все покинут киевстар, потому что ни связи, ни интернета»,

«Киевстар очень плохая связь, бывает что совсем нет»,

«Нет света нет связи и Интернета. Хотя компания в течение четырех часов обещала наличие услуг».

В «Киевстаре» напоминают, что работа оборудования мобильной связи и интернета зависит от стабильного электроснабжения в энергосетях.

В случае аварийных отключений базовые станции используют аккумуляторы, генераторы и т.д. и это, подчеркивают в «Киевстар», позволяет оборудованию работать до 4 часов без «подзарядки».

"Когда происходит перезапуск и подзарядка станций, возможно временное исчезновение связи", - говорят в "Киевстар".

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