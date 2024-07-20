В компании "Vodafone" предоставили всем абонентам важное разъяснение о судьбе некоторых номеров, пользоваться которыми будет нельзя два года.

Мобильный оператор Vodafone сообщил о важном решении, которое было принято в компании и будет касаться абонентов.

"Несмотря на ограниченный номерной ресурс, компания идет на такой шаг, чтобы таким образом поддержать всех своих клиентов и максимально упростить пользование услугами во время войны", - отметили в Vodafone.

Речь идет об инициативе Министерства цифровой трансформации Украины о резервировании мобильных номеров погибших или пропавших без вести защитников Украины.

Компания Vodafone Украина поддержала эту инициативу.

Мобильный оператор подчеркнул, что есть разные обстоятельства и ситуации, в которых могут находиться наши клиенты: на фронте, на временно оккупированной территории, в других регионах Украины или за границей.

Поэтому с целью защиты их интересов, с учетом требований безопасности и защиты конфиденциальности электронных коммуникаций, оператор Vodafone о неиспользовании в течение двух лет всех деактивированных номеров без дополнительных обращений со стороны пользователей таких номеров.

Таким образом, для продажи в магазинах и на сайте будут использоваться только те номера, с момента деактивации которых прошло два года и более.

В компании также рассказали, как восстановить номер подписки, который был окончательно деактивирован более 2 лет назад.

Так, необходимо проверить наличие этого номера в свободной продаже. Это можно сделать на сайте оператора в разделе «Подбор по маске». Для этого необходимо указать в форме все 7 цифр номера (без кода оператора).

Если он доступен для покупки, его можно приобрести.

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