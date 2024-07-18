Пока сезон абрикосов, обязательно попробуйте приготовить такой соус к мясу, в нем идеально сочетаются сладость, остринка и кислинка.

Украинская шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить оригинальный и супервкусный абрикосовый соус, который идеально дополнит запеченную курочку.

"Идеально: быстро готовится, минимум усилий и получается просто замечательно. Выбирайте небольшого цыпленка, так время приготовления будет еще меньше", – советует шеф-повар.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

цыпленок

абрикосы – 150 г

соевый соус – 30 г

чеснок – 2-3 зуб. (или можно использовать сухой)

имбирь – 2 см

уксус – 0,5 ст.л.

мед – 1 ст.л.

Чтобы приготовить соус, абрикос разделяем на половинки, удаляя косточки. Добавляем соевый соус, измельченный имбирь и чеснок, уксус, мед и провариваем смесь примерно 5 минут, при необходимости можно добавить немного воды.

"После закипания ждем несколько минут и перебиваем соус блендером. Соус должен быть фруктово сладкий с легкой остротой от имбиря и чеснока и кислинкой от уксуса", – пояснила шеф-повар.

Цыпленка шеф-повар разрезает по хребту, солит, смазывает растительным маслом, выкладывает на противень и смазывает абрикосовым соусом. Для большего аромата можно положить рядом несколько абрикосов.

Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут. После этого еще раз смазываем цыпленка абрикосовым соусом и отправляем в духовку еще на 15 минут до румяности. После этого даем немного постоять, чтобы разошлись соки в мясе – и можно наслаждаться.

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