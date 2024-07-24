Украинская кулинарная блогерка Юлия Микулич на своей странице в Instagram поделилась универсальным и быстрым рецептом маринованных огурцов и помидоров.
"Есть их можно уже через минут 20 после соединения с маринадом. Но лучше все-таки дать овощам помариноваться немного дольше", – советует кулинар.
Для приготовления быстрых маринованных огурцов нам понадобятся следующие ингредиенты:
- огурцы – 400 г
- чеснок – 4-5 больших зубчиков
- укроп – по вкусу
- соль – 0,5 ст.л. (без горки)
- уксус – 0,5 ст.л.
- сахар – 0,5 ч.л.
- растительное масло – 0,5 ст.л.
- черный перец – по вкусу
Рецепт маринованных помидоров такой же, но к вышеперечисленным ингредиентам блогерка советует добавить немного кинзы.
Огурцы моем, просушиваем полотенцем, удаляем им кончики с обеих сторон и разрезаем на четверти.
Для маринада смешиваем до однородности мелко натертый чеснок, нарезанный укроп, соль, уксус, сахар, растительное масло и черный перец по вкусу. Соединяем нарезанные огурцы с маринадом и хорошо перемешиваем.
Затем накрываем огурцы крышкой и отправляем в холодильник минимум на 20 минут, чтобы они промаринировались.
Помидоры также нарезаем на кусочки, заправляем маринадом, добавив к нему немного мелко нарезанной кинзы, и оставляем мариноваться в холодильнике минимум на 20 минут.
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