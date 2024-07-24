Маринованные овощи – это идеальная летняя закуска, которая очень просто и быстро готовится, а получается невероятно вкусной, легкой и полезной.

Украинская кулинарная блогерка Юлия Микулич на своей странице в Instagram поделилась универсальным и быстрым рецептом маринованных огурцов и помидоров.

"Есть их можно уже через минут 20 после соединения с маринадом. Но лучше все-таки дать овощам помариноваться немного дольше", – советует кулинар.

Для приготовления быстрых маринованных огурцов нам понадобятся следующие ингредиенты:

огурцы – 400 г

чеснок – 4-5 больших зубчиков

укроп – по вкусу

соль – 0,5 ст.л. (без горки)

уксус – 0,5 ст.л.

сахар – 0,5 ч.л.

растительное масло – 0,5 ст.л.

черный перец – по вкусу

Рецепт маринованных помидоров такой же, но к вышеперечисленным ингредиентам блогерка советует добавить немного кинзы.

Огурцы моем, просушиваем полотенцем, удаляем им кончики с обеих сторон и разрезаем на четверти.

Для маринада смешиваем до однородности мелко натертый чеснок, нарезанный укроп, соль, уксус, сахар, растительное масло и черный перец по вкусу. Соединяем нарезанные огурцы с маринадом и хорошо перемешиваем.

Затем накрываем огурцы крышкой и отправляем в холодильник минимум на 20 минут, чтобы они промаринировались.

Помидоры также нарезаем на кусочки, заправляем маринадом, добавив к нему немного мелко нарезанной кинзы, и оставляем мариноваться в холодильнике минимум на 20 минут.

Последние новости Украины:

Лучше шарлотки: рецепт запеканки с яблоком от победительницы "Зважені та щасливі".

Вместо обычного шашлыка: "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт вкуснейшего мяса.

Нужно всего 10 минут: финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт вкусной пасты из кабачка.