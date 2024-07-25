Тесто по этому рецепту получается универсальным, из него можно приготовить пирожки как с соленой начинкой, так и со сладкой – они будут одинаково вкусными.

В этот раз на своей странице в Instagram кулинарная блогерка Юлия Сенич поделилась с украинцами своим любимым самым простым рецептом жареных пирожков.

Чтобы приготовить идеальное тесто для жареных пирожков, нам понадобятся следующие ингредиенты:

вода (чуть теплая) – 250 г

сахар – 1 ст.л.

сухие дрожжи – 7 г

мука ~ 500 г

растительное масло – 3 ст.л.

соль – 1 ч.л.

Начинку для таких пирожков можете брать любую, хоть соленую, хоть сладкую, например:

картофельное пюре с грибами с луком

сосиски

яблоки или вишни + немного сахара

тушеная капуста

В просеянную муку добавляем теплую воду, сухие дрожжи, сахар, соль, растительное масло и замешиваем мягкое тесто. Готовое тесто накрываем полотенцем или пищевой пленкой и оставляем подходить в теплом месте примерно на 40-60 минут.

Тем временем можно приготовить начинку. Например, отварить картофель, размять его в пюре и добавить жареные грибы с луком. Или можно взять любую другую начинку.

Когда тесто хорошо подойдет, аккуратно обминаем его и делим на части – у блогерки из этого количества теста получилось 12 пирожков. Каждый кусочек теста немного раскатываем, выкладываем начинку и формируем пирожки.

Пирожки накрываем полотенцем и даем им еще чуть-чуть подойти (10-15 минут). Жарим пирожки в большом количестве растительного масла (кулинар берет примерно 400 мл) до золотистости с обеих сторон. Готовые пирожки выкладываем на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

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