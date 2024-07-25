В этот раз на своей странице в Instagram кулинарная блогерка Юлия Сенич поделилась с украинцами своим любимым самым простым рецептом жареных пирожков.
Чтобы приготовить идеальное тесто для жареных пирожков, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- вода (чуть теплая) – 250 г
- сахар – 1 ст.л.
- сухие дрожжи – 7 г
- мука ~ 500 г
- растительное масло – 3 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
Начинку для таких пирожков можете брать любую, хоть соленую, хоть сладкую, например:
- картофельное пюре с грибами с луком
- сосиски
- яблоки или вишни + немного сахара
- тушеная капуста
В просеянную муку добавляем теплую воду, сухие дрожжи, сахар, соль, растительное масло и замешиваем мягкое тесто. Готовое тесто накрываем полотенцем или пищевой пленкой и оставляем подходить в теплом месте примерно на 40-60 минут.
Тем временем можно приготовить начинку. Например, отварить картофель, размять его в пюре и добавить жареные грибы с луком. Или можно взять любую другую начинку.
Когда тесто хорошо подойдет, аккуратно обминаем его и делим на части – у блогерки из этого количества теста получилось 12 пирожков. Каждый кусочек теста немного раскатываем, выкладываем начинку и формируем пирожки.
Пирожки накрываем полотенцем и даем им еще чуть-чуть подойти (10-15 минут). Жарим пирожки в большом количестве растительного масла (кулинар берет примерно 400 мл) до золотистости с обеих сторон. Готовые пирожки выкладываем на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
Последние новости Украины:
Лучше шарлотки: рецепт запеканки с яблоком от победительницы "Зважені та щасливі".
Вместо обычного шашлыка: "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт вкуснейшего мяса.
Нужно всего 10 минут: финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт вкусной пасты из кабачка.