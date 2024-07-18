Украинцы, достигшие 65 лет и имеющие достаточный страховой стаж, должны получать пенсию не менее 40% от средней заработной платы. Между тем, лица, не имеющие необходимого страхового стажа, получают пенсию, размер которой определяется на основе прожиточного минимума.
Женщины со стажем 30 лет и мужчины со стажем 35 лет, достигшие 65 лет, имеют право на минимальную пенсию в размере не менее 40% минимальной зарплаты.
На сегодняшний день, при минимальной зарплате в 8000 гривен, минимальная пенсия должна составлять 3200 гривен, но фактически она равна 3370 гривен.
Следовательно, если пенсия 65-летнего лица меньше 40% от минимальной зарплаты, ему автоматически начисляется доплата.
Следует отметить, что с 70 лет пенсионеры имеют право на возрастную доплату. Эта доплата начисляется автоматически, а ее размер зависит от возраста пенсионера. Со временем прибавка увеличивается:
- Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 гривен.
- Пенсионеры в возрасте от 75 до 79 лет получают дополнительно 456 гривен.
- Пенсионеры, достигшие 80 лет, получают дополнительно 570 гривен.
Напомним, что Пенсионный фонд ввел важные изменения для военных пенсионеров, предоставив им возможность самостоятельно выбирать банк для получения пенсионных выплат.
Источник: 24Канал.
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Напомним, при большом стаже украинцы получают мизерную пенсию.
Как писала Politeka, у части пенсионеров летом вырастут пенсии благодаря доплатам.
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