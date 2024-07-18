65-летние женщины с 30-летним стажем и мужчины с 35-летним стажем гарантированно получают не менее 40% от минимальной зарплаты.

Украинцы, достигшие 65 лет и имеющие достаточный страховой стаж, должны получать пенсию не менее 40% от средней заработной платы. Между тем, лица, не имеющие необходимого страхового стажа, получают пенсию, размер которой определяется на основе прожиточного минимума.

Женщины со стажем 30 лет и мужчины со стажем 35 лет, достигшие 65 лет, имеют право на минимальную пенсию в размере не менее 40% минимальной зарплаты.

На сегодняшний день, при минимальной зарплате в 8000 гривен, минимальная пенсия должна составлять 3200 гривен, но фактически она равна 3370 гривен.

Следовательно, если пенсия 65-летнего лица меньше 40% от минимальной зарплаты, ему автоматически начисляется доплата.

Следует отметить, что с 70 лет пенсионеры имеют право на возрастную доплату. Эта доплата начисляется автоматически, а ее размер зависит от возраста пенсионера. Со временем прибавка увеличивается:

Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 гривен.

Пенсионеры в возрасте от 75 до 79 лет получают дополнительно 456 гривен.

Пенсионеры, достигшие 80 лет, получают дополнительно 570 гривен.

Напомним, что Пенсионный фонд ввел важные изменения для военных пенсионеров, предоставив им возможность самостоятельно выбирать банк для получения пенсионных выплат.

Источник: 24Канал.

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Как писала Politeka, у части пенсионеров летом вырастут пенсии благодаря доплатам.

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