Верховная Рада Украины приняла постановление № 11384 , предусматривающее повышение зарплат помощников народных депутатов с 1 июля почти на 44 тысячи гривен. За это решение проголосовали 264 депутата.

Инициативу по повышению зарплат помощникам народных депутатов выдвинула председатель Комитета Верховной Рады Украины по социальной политике Галина Третьякова.

Следует отметить, что согласно Регламенту ВР, депутаты могут иметь не более 31 помощника. Каждый нардеп решает, кто из помощников работает бесплатно, а кто получает зарплату (возможно совместительство). Сейчас в Раде есть 401 депутат.

Ранее помощники нардепов получали 88,4 тысяч гривен в месяц. После повышения их заработная плата составит 132,6 тысяч гривен в месяц, что равняется 43,8 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января 2024 года. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что нынешний уровень зарплаты помощников нардепов "нарушает устойчивость системы сопровождения законотворчества". А в дополнение к этому "усложняется обеспечение депутатами вознаграждения" помощникам.

Украинцы возмутились таким повышением зарплаты помощникам нардепов. В комментариях эту инициативу критикуют и напоминают, что деньги сейчас нужны в первую очередь ВСУ:

"Для армии денег нет а для разных п*деров есть", "В стране идет четкое разделение на хозяев жизни и работающих рабов все чаще по 12 часов в сутки, за копейки", "Солдаты на передовой меньше получают, а за людей я вообще молчу", "Поднять пенсии, зарплаты простым людям нет. Свет цена ввыросла, они играют с огнем", "За что такие суммы шестеркам депутатов?"

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Напомним, пересчитают ли зарплаты на фоне массового недовольства.

Как писала Politeka, части украинцев будут платить повышенные зарплаты по новым правилам.

Также Politeka сообщала, зарплата руководства Укрэнерго возмутила военных, говорят о диверсии.