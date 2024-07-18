Благодаря влиянию НБУ на валютном рынке маловероятны значительные катаклизмы, которые могут свести на нет достижения монетарной политики.

В банковском секторе прогнозируют, что до конца 2024 года курс доллара в Украине может измениться. На вечер 16 июля банки установили курс наличного доллара на уровне 40,93/41,45 грн (покупка/продажа), а в обменниках — 41,04/41,56 грн.

О курсовых ожиданиях рассказал банковский эксперт Сергей Мамедов.

Он отметил, что средневзвешенный курс доллара в 2024 прогнозируется на уровне 40,7 грн.

«До конца года мы еще увидим курсовые изменения. Ведь рынок жив и с достаточно активными игроками, главным из которых является Национальный банк Украины», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что благодаря влиянию НБУ на валютном рынке маловероятны значительные катаклизмы, которые могут свести на нет достижения монетарной политики. По словам банкира, регулятор будет продолжать реализовывать стратегию либерализации валютного рынка, постепенно упраздняя действующие ограничения.

Кроме того, относительная курсовая стабильность во втором полугодии будет обеспечена тем, что Украина в этом году получит более 37 млрд. долларов внешней макрофинансовой помощи. Это позволит покрыть часть невоенных расходов государственного бюджета.

Собственные международные валютные резервы, которые в первом полугодии колебались от 35 до 42 млрд долларов, также позволяют гибко регулировать спрос и предложение в случае неотложной необходимости.

Источник : OBOZ.UA.

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