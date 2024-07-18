В связи с длительными перебоями в электроснабжении начались перебои и проблемы с подачей воды.

Из-за перебоев с электроснабжением воду в одной из областей Украины будут подавать только с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 22:00. Это решение принято для наполнения резервуаров и очистки воды, что усложняется из-за высокого потребления топлива генераторами.

Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин в утреннем видеообращении.

Так, в связи с длительными перебоями в электроснабжении в городе Конотоп Сумской области жители двух микрорайонов и села Подлипное столкнулись с серьезными проблемами водоснабжения.

Городские власти вынуждены были ввести ограниченный график подачи воды для обеспечения минимальных потребностей жителей. Из-за почти полного отсутствия электроснабжения системы водоснабжения не могут функционировать на полную мощность, что привело к необходимости использования генераторов. Однако из-за высоких расходов горючего на их работу было решено ограничить время подачи воды.

С 18 июля на постоянной основе вода будет подаваться с 6:00 до 10:00 утра и с 16:00 до 22:00 вечера. Это решение касается двух микрорайонов и села Подлипное, где ситуация с водоснабжением наиболее критична.

Видеообращение представителя городских властей Конотопа подтверждает, что проблемы с электроснабжением не входят в компетенцию городских властей, но водоснабжение является их непосредственной ответственностью. Власти делают все возможное, чтобы обеспечить жителей водой, даже в сложных условиях.

Городские власти надеются, что со временем ситуация с электроснабжением улучшится, что позволит вернуться к обычному режиму водоснабжения. Между тем жителей других Конотопа просят не волноваться, ведь их водоснабжение остается стабильным, и резервные генераторы пока не используются.

Последние новости в Украине:

Напомним, тариф на свет в Украине вырос в этом году.

Как сообщала Politeka, украинцев ожидает улучшение ситуации в энергетике.

Также писала Politeka, тариф на электроэнергию зимой, какими будут цифры в платежках.