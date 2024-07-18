Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии у пенсионеров и количестве пенсионеров в Украине.

Украинские пенсионеры продолжают получать пенсии на заслуженном отдыхе. Большинству не хватает пенсии, потому они продолжают работать даже после выхода на пенсию. В ПФУ рассказали, сколько украинцев получают пенсии более 10 тысяч гривен.

По состоянию на 1 июля 2024 года более 1 миллиона украинцев (1 281 468 человек) получали пенсии, превышающие 10 тысяч гривен, что составляет 12,5% от общего количества пенсионеров (10 263 722 человека). То есть таких счастливчиков среди пенсионеров немного.

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, более половины пенсионеров получают пенсии до 5 тысяч гривен.

Распределение пенсий выглядит следующим образом:

до 3000 гривен – 26,1% (2682526 человек), средняя пенсия – 2762,99 гривен;

от 3001 до 4000 гривен – 17,3% (1777635 человек), средняя пенсия – 3546,82 гривен;

от 4001 до 5000 гривен – 18,6% (1 907 551 человек), средняя пенсия – 4 415,16 гривен;

от 5001 до 10000 гривен – 25,5% (2 614 542 человека), средняя пенсия – 6 854,13 гривен;

свыше 10 000 гривен – 12,5% (1281468 человек), средняя пенсия – 15 326,88 гривен.

На 1 июля 2024 средний размер пенсии составлял 5 743,27 гривен. За квартал он вырос на 505,02 гривен или на 9,6%. В течение полугода количество пенсионеров уменьшилось на 252 815 человек, достигнув 10 263 722 человек.

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