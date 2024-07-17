В Киеве официально считавшийся умершим человек пришел в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, чтобы обновить свои данные. Об этом сообщает телеканал "Киев".

Из-за изменений в мобилизационных мероприятиях в Украине возле ТЦК образовалась очередь из мужчин, пытавшихся обновить свои военно-учетные данные. Один из них рассказал журналистам, что ему пришлось доказывать свою жизнеспособность. Муж успешно обновил свои данные 2 июля через приложение "Резерв+", но в документе отмечалось, что он не подлежит воинской повинности из-за ошибки, указывающей на статус "умерший".

Он обратился в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), которая ведет Государственный реестр избирателей, но там не смогли помочь и посоветовали идти непосредственно в ТЦК. В результате мужчине пришлось доказывать, что он жив.

"Здесь исправили ошибку, обновили реестр, и сейчас все в порядке. Мне выдали новый военно-учетный документ с QR-кодом и специальностью", – поделился он.

Ранее Politeka также писала о том, что в Одессе будут судить начальника цеха оборонно-промышленного предприятия за служебную халатность. Как сообщают правоохранители, он допустил растрату почти 190 тысяч гривен, выплатив зарплату работникам, не выходившим на работу.

Последние новости Украины:

Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости

Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь

Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история