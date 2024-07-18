В четверг, 18 июля, в некоторых областях Украины ожидается ослабление жары. При этом возможны дожди с грозами.
Об этом сообщает сообщение синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Завтра температура снизится в Житомирской, Киевской и Черниговской областях, частично – в Винницкой и Черкасской. Дневная температура в этих регионах составит +29+32 градуса.
В западных областях в четверг ожидается +26+30 градусов. Южные, восточные и большинство центральных областей еще задержатся под влиянием жары, но с 19 по 21 июля температура там также начнет снижаться до +30+34 градусов.
Завтра в западных регионах, местами на севере, в Винницкой и Черкасской областях возможны кратковременные дожди с грозами. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода.
Погода в Киеве
В Киеве завтра ожидается ослабление жары до +29+30 градусов, а в пятницу температура снизится до +28 градусов. Завтра возможен дождь с грозой, но он будет местным и разной интенсивности.
Ранее Politeka также писала , что часть украинцев может остаться без воды. По информации коммунальных предприятий, продолжаются меры по ограничению услуг по водоснабжению и водоотводу для определенных потребителей. Эти мероприятия действуют во всех населенных пунктах Украины, включая как частный сектор, так и многоквартирные дома.
Последние новости Украины:
Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости
Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь
Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история