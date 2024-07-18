В четверг, 18 июля, в некоторых областях Украины ожидается ослабление жары. При этом возможны дожди с грозами.

Об этом сообщает сообщение синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Завтра температура снизится в Житомирской, Киевской и Черниговской областях, частично – в Винницкой и Черкасской. Дневная температура в этих регионах составит +29+32 градуса.

В западных областях в четверг ожидается +26+30 градусов. Южные, восточные и большинство центральных областей еще задержатся под влиянием жары, но с 19 по 21 июля температура там также начнет снижаться до +30+34 градусов.

Завтра в западных регионах, местами на севере, в Винницкой и Черкасской областях возможны кратковременные дожди с грозами. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода.

Погода в Киеве

В Киеве завтра ожидается ослабление жары до +29+30 градусов, а в пятницу температура снизится до +28 градусов. Завтра возможен дождь с грозой, но он будет местным и разной интенсивности.

Ранее Politeka также писала , что часть украинцев может остаться без воды. По информации коммунальных предприятий, продолжаются меры по ограничению услуг по водоснабжению и водоотводу для определенных потребителей. Эти мероприятия действуют во всех населенных пунктах Украины, включая как частный сектор, так и многоквартирные дома.