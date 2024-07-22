В Николаеве мужчина отказался мобилизоваться, объясняя это тем, что он единственный сын в семье и боится погибнуть.

В Николаеве мужчина приговорен к трем годам лишения свободы за то, что после получения повестки он написал заявление об отказе от мобилизации.

Об этом сообщается в приговоре Ленинского районного суда города Николаева, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений . По данным суда, в июне 2023 года военно-врачебная комиссия признала мужчину пригодным к мобилизации. Позже ему вручили повестку об отправке на военную службу.

Однако мужчина написал заявление об отказе от мобилизации и не явился в ТЦК в указанное время.

На суде он объяснил, что единственный сын в семье и боится погибнуть. Он также добавил, что во время российского наступления на Николаев в 2022 году получил ранения.

Суд, проанализировав материалы дела, признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к трем годам лишения свободы.

Ранее Politeka также писала о том, что в Волынской области осудили мужчину, который уклонился от мобилизации. На суде оказалось, что мужчина болеет туберкулезом, при этом ВЛК признало его пригодным к службе. Об этом говорится в приговоре Ратневского районного суда Волынской области. Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил мужчину к 1 году ограничения свободы.